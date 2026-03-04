İran’dan Yeni Açıklama: Can Kaybı 867’ye Yükseldi

İranlı İşçiler Haber Ajansı’nın (ILNA) aktardığı bilgilere göre İranlı yetkili Kermanpur, ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılara ilişkin son durumu açıkladı.

Kermanpur yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 867’ye ulaştığını belirterek, toplam 5 bin 946 kişinin yaralandığını ifade etti. Yaralılardan 2 bin 184’ünün tedavisinin çeşitli hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Hayatını Kaybedenlerin Yüzde 12’si Kadın

İranlı yetkili, saldırılarda hayatını kaybedenler arasında kadınların da bulunduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya göre ölenlerin yüzde 12’sinden fazlasını kadınlar oluşturuyor.

Yetkililer, saldırıların ardından ülke genelinde sağlık ekiplerinin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İran Kızılayı Daha Önce 787 Kişinin Öldüğünü Açıklamıştı

İran Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Son açıklamalarla birlikte saldırılara ilişkin bilanço daha da ağırlaştı.

ABD-İsrail’in İran’a Saldırıları

İsrail ve ABD’nin, Tahran ile Washington arasında müzakerelerin sürdüğü bir dönemde 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattığı bildirildi.

Saldırılara karşılık veren İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bazı bölge ülkelerindeki belirlenen hedeflere yönelik saldırılar düzenledi.

Üst Düzey İsimlerin de Hayatını Kaybettiği İddia Edildi

Saldırılar sırasında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği iddiaları gündeme geldi. Konuya ilişkin resmi makamlar tarafından net bir doğrulama yapılmadığı belirtiliyor.