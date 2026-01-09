Yeni düzenlemeyle TOKİ’ye doğrudan mirasçılık belgesi talep etme yetkisi verilirken, sosyal konut projelerinde süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor. Çevre Kanunu ve özelleştirme uygulamalarında ise hukuki belirsizliklerin giderilmesi amaçlanıyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Toplu Konut Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi verdi:

" TOKİ sözleşmelerinde elektronik ortamda da kimlik doğrulama yapılabilmesini arzu ediyoruz. TOKİ'nin doğrudan mirasçılık belgesi talep edebilmesine imkan sağlıyoruz. TOKİ'nin dava ve icra işlemlerinde bazı vergi ve harçlardan da muafiyet sağlıyoruz. Sosyal konut alanlarında sürecin hızlandırılması amacıyla da devir veya acele kamulaştırma yapabilmesi imkanını da yine kanunla sağlamaya çalışıyoruz.

Diğer bir husus da Çevre Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle de Anayasa Mahkemesinin iptali sonrasında ortaya çıkan bazı hukuki belirsizlik ve boşluklar giderilmekte. Bu kanunda çevre danışmanlık firması ve yetkilendirilmiş kişi tanımları kanun düzeyine taşınarak uygulanacak yaptırımlar ve sorumluluk alanlarında yeniden belirliyoruz.

Özelleştirme uygulamaları hakkında kanunda yapılan düzenleme ile mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşların şirket ve kooperatif edinimleri ile bunlara bağlı olaraktan ortaya konulacak kuralları belli bir hukuki belirliliğe taşıyoruz. Mevcut şirketlerde yapılacak yeni edinimler ise Cumhurbaşkanımızın onayına tabi kılınması hedeflenmekte. Bu şekle gerek bağış gerekse de farklı hukuki arkadan dolanmalar suretiyle kontrolsüz şirket edinimleri gibi hususları da önlemiş olacağız. Çok değerli basın mensupları"