Başkan Buluntu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Basın mensuplarımız; gece gündüz demeden, çoğu zaman zor ve riskli koşullarda görev yaparak kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasını sağlayan emekçilerdir. Güçlü bir demokrasi, şeffaf ve özgür bir basınla mümkündür.”

6 Şubat 2023’te yaşanan ve Kahramanmaraş’ı derinden etkileyen depremler sürecinde basın mensuplarının sergilediği özverinin unutulamayacağını belirten Buluntu, sözlerini şöyle sürdürdü: “6 Şubat depremlerinde basın mensuplarımız, yalnızca bir mesleği icra etmedi; enkaz başında, karanlıkta, soğukta ve büyük acıların ortasında insanlığın, umudun ve hakikatin sesi oldu. Şehrimizin yaşadığı büyük yıkımı, aynı zamanda gösterdiği direnci ve dayanışmayı tüm dünyaya duyuran basın emekçilerimiz, Kahramanmaraş’ın hafızasına onurlu bir iz bırakmıştır.”

Buluntu, yerel ve ulusal basının Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma sürecinde üstlendiği yapıcı role de dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Bugün Kahramanmaraş’ın üretim gücünü, sanayideki dönüşümünü, yeniden inşa sürecindeki kararlılığını ve geleceğe dair umutlarını kamuoyuna aktaran basın mensuplarımız; şehrimizin sesi olmanın ötesinde, toplumsal birlik ve dayanışmanın da taşıyıcısıdır.”

Başkan Buluntu, açıklamasının sonunda meslek ilkeleri doğrultusunda görevini büyük bir sorumlulukla sürdüren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, sağlık, başarı ve kolaylıklar diledi.