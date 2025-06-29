Ablasının Düğünü İçin Hatay'a Gelmişti

İstanbul’da yaşayan Tayfur Barut, ablasının düğün hazırlıklarına yardımcı olmak için Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’ne geldi. Düğün öncesinde çeyiz taşıma işlerine katılan genç adam, ailesiyle birlikte mutlu gün için hazırlık yaptı.

Aniden Fenalaştı, Hastaneye Kaldırıldı

Ertesi sabah saatlerinde aniden fenalaşan Barut, ailesinin durumu fark etmesiyle hemen Kumlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.

Ablasının Ayrılığına Üzülüyordu

Tayfur Barut'un kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmesi, yakınlarında büyük üzüntü yarattı. Genç adamın amcası Abdurrahman Barut, yaptığı açıklamada, yeğeninin ablasının evden ayrılmasına üzüldüğünü ve hiçbir sağlık sorununun olmadığını belirtti. Amca Barut, "Tayfur'umuz askerliğini yapmış, sağlığı gayet iyi biriydi. Tamircilik mesleğinde çalışıyordu. Ablasının düğünü için İstanbul’dan gelmişti. Maalesef ayrılık üzüntüsünü kaldıramadı ve kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı," dedi.

Genç Yaşta Hayata Veda Etti

Hayatının baharında hayata veda eden Tayfur Barut'un cenazesi, Akpınar Mahallesi Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesi ve yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu.