Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin AKINCI, Onikişubat Belediyesi Kültür Müdürü Serdar YAKAR’ın da aralarında bulunduğu 500'den fazla seyirci ile Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde repertuvar çeşitliliği dikkat çekti. Ezgi TEKGÜL ve Hasan Oğuz CANLI şefliğinde performanslarını sergileyen korolar, türkülerimizden yabancı eserlere birçok türde çoksesli eserler seslendirdi. Trabzon yöresinden Kahramanmaraş yöresine farklı bölgelerden çoksesli türküler ve potpuriler; Fransızca, İsveççe, Yunanca, İngilizce ve Lazca birçok dilde çoksesli şarkılar dinleyici ile buluştu.

Çocuk, genç ve yetişkinlerin müziğin her boyutuyla kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan Açık Sahne Sanat Akademisi’nin söz konusu yapısının bir sonucu olarak konserde yardımcı şef Ahmet Behic BERKSOY’da başarı ile iki eser yönetti. Konserin sunuculuğunu üstlenen Erdem SARI’ açılış konuşmasında seyirci ile şu sözleri paylaştı:

“ Sayın protokol ve değerli sanatseverler. Açık Sahne Sanat Akademisinin yeni yaşını kutlayacağımız konserimize hepiniz hoş geldiniz. Konserimize başlamadan önce sizlere Açık Sahne Sanat Akademisini kısaca tanıtmak isteriz. 2020 yılında müzik alanında sanatsal faaliyetlerine başlayan akademimiz 2022 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Onikişubat Belediyesi arasında imzalanan sanatsal işbirliği protokolü ile sanatsal bir inisiyatife dönüşmüştür. 6 Şubat depremi sonrasında şehirdeki yeniden yapılanma faaliyetlerine nitelikli katkılarda bulunabilmek adına dernekleşme sürecine girmiş ve Nisan 2023 itibariyle sivil toplum örgütü kimliğini kazanmıştır.

Yıllar içerisinde bünyesine görsel sanatlarıda katarak faaliyet alanını genişleten akademimiz sanatsal ve eğitsel faaliyetlerinin yanı sıra psiko-sosyal alanda yürüttüğü çalışmalar ile kent kültürüne katkı sağlamaktadır. Bir yandan kent genelinde faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan ulusal ve uluslararası sanat faaliyetlerinde şehrimizi temsil etmektedir. TRT Ekolünden ilham alarak kurduğumuz korolarımız, edindikleri ve yaydıkları kültür ile şehirde öncü rol oynamaktadır. Kapsayıcılık ilkesini temel alan akademimiz her yaştan sanatsevere kapılarını her zaman açık tutmaktadır.

Müsaadenizle Açık Sahneyle ilgili kendi adıma da birkaç şey söylemek istiyorum. Açık sahne; benim için idealist öğretmenleri, sanatın ruhunu ve disiplinini yaşayan bir toplumu, her şartta zorlukların üstesinden gelmeyi ifade ediyor. Bu derneğin, akademinin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Son olarak açık sahnenin her üyesi adına, bu oluşumun kurulmasına ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bizimle bu akşamı paylaştığınız için, her zaman gösterdiğiniz ilginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Açık Sahne her geçen gün paylaştıkça çoğalır ruhuyla genişleyen büyük ve samimi bir aile. Bir parçası olmayı tercih ettiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Son olarak her zaman söylediğimiz gibi “Dayanışma güçlendirir, sanat iyileştirir.”

Akademinin kurucu şefleri Ezgi TEKGÜL ve Hasan Oğuz CANLI Açık Sahne’nin yolculuğuna ilişkin şu sözleri paylaştı:

“Açık Sahne Sanat her alanında öğrenmek, üretmek, kendini geliştirmek, sergilemek isteyen her yaş grubundan her bireye açık bir sanatsal eğitim ve üretim zemini oluşturmayı hedefleyen yola çıktı. Akademinin ismini bu hedef doğrultusunda koyduk. 2020 yılında oda müziği dinletileri ile başlayan bu yolculuk bugün kocaman bir aileyi ifade ediyor. Bu yolculuğun resmi bir duruş kazanması Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Onikişubat Belediyesi arasında imzalanan sanatsal işbirliği protokolü ile gerçekleşti. Bu resmi zeminin devamında değişen ve artan sorumluluklarmız bizi bir sivil toplum örgütü kimliğine büründürdü. Yıllar içerisinde ilmek ilmek işlediğimiz, emek emek büyüttüğümüz evimiz, arkadaşımız, çocuğumuz oldu Açık Sahne. Bugün izlediğiniz konserde çocuklarıyla birlikte sahnede olan, kardeşiyle birlikte sahnede olan koristlerimiz vardı örneğin. Sahip olduğumuz her şey tam bir imece usulü örneği diyebiliriz. Sürdürülebilirliğimizi tamamen bu usulle, dayanışma ruhuyla sağlıyoruz. Türkiye’nin ve hatta dünyanın dört bir yanından bir parça bulabilirsiniz akademimizde. Yeni yaşımızı bu kadar büyük ve etkili bir konserle kutlamak bizler için gurur verici. Umarız bu akşam “ben de varım” diyen birçok sanatseverle kesişmiştir yollarımız.”