Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışında firari durumda bulunan FETÖ mensuplarının Türkiye’ye iadesine yönelik yürütülen hukuk mücadelesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, örgüt üyelerinin iadesi için hazırlanan dosyaların yeni delillerle güçlendirilerek güncellendiğini ve uluslararası hukuk çerçevesinde yeniden ilgili ülkelere iletildiğini ifade etti.

119 Ülkeye Binlerce İade Talebi

Gürlek’in paylaştığı verilere göre, bugüne kadar FETÖ ve PYD bağlantılı 2 bin 765 kişi hakkında toplam 2 bin 950 iade talebi hazırlandı ve 119 ülkeye gönderildi.

İade taleplerinin, işlenen suçlara ilişkin delillerle desteklenen kapsamlı dosyalardan oluştuğu belirtildi.

En Fazla Talep Almanya ve ABD’ye

İade dosyalarının büyük bölümünün Avrupa ülkeleri ve ABD’ye yönelik olduğu açıklandı.

Verilere göre en fazla iade talebi gönderilen ülkeler şöyle sıralandı:

Almanya: 777 dosya

ABD: 728 dosya

Belçika: 142 dosya

“Mücadele Kararlılıkla Sürüyor”

Adalet Bakanlığı’nın özellikle örgütün üst düzey kadrosuna yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtilirken, Gürlek mücadele sürecinin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı.

Yeni delillerle güçlendirilen dosyaların, FETÖ’nün sözde “beyin takımı”na yönelik uluslararası iade sürecinde kritik rol oynadığı ifade edildi.

Türkiye’nin, terör örgütü mensuplarının iadesi konusunda diplomatik ve hukuki kanalları etkin şekilde kullanmaya devam ettiği kaydedildi.