İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında 12 kadına fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Adana ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, operasyon kapsamında 4'ü kadın 15 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin banka ve finans kuruluşlarında bulunan 23 mevduat hesabı ile yaklaşık 3 milyon lira değerindeki bir cipe ilişkin tedbir kararı uygulandı.

Kaynak: AA