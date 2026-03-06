Adana'da Kur'an kursu binasından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir Kur'an kursu binasında eşyalara zarar vererek hırsızlık yapan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen zanlılar H.H.Y. ve D.T'yi evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.