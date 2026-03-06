Yağmurdan Kaçtı, Sıcak Bir Yuva Buldu

Adana’nın merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Alper Öçay Anadolu Lisesi’nde bundan üç yıl önce başlayan hikâye, bugün yüzleri güldüren bir okul anısına dönüştü. Yağmurlu havada okul binasına sığınan yavru kediye ilk sahip çıkan isimlerden biri Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Halil İbrahim Arslanhan oldu.

Minik kediyi fark eden Arslanhan, ona mama verdi ve ardından veterinere götürerek gerekli aşılarını yaptırdı. Daha sonra öğrencilerle birlikte okul girişine küçük bir barınak kuruldu. İşte o gün başlayan bağ, zamanla okulun tamamını etkileyen özel bir dostluğa dönüştü.

Pakize Zamanla Okulun Maskotu Oldu

“Pakize” adı verilen kedi, kısa sürede okulun vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Koridorlarda dolaşan, teneffüslerde öğrencilerle vakit geçiren ve zaman zaman dersliklere uğrayan Pakize, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin sevgisini kazandı.

Okul yönetimi ve öğrenciler, Pakize’nin yalnızca okulda yaşayan bir hayvan değil, aynı zamanda öğrenciler için merhamet, sorumluluk ve sevgi duygusunu güçlendiren bir sembol olduğunu düşünüyor.

“469 Öğrencimiz Varsa, Pakize 470’incisi”

Okul Müdürü Çiğdem Çelikcan, Pakize’nin okul yaşamının doğal bir parçası haline geldiğini belirtti. Kedinin öğrenciler tarafından çok sevildiğini söyleyen Çelikcan, her sabah okulla birlikte güne başladıklarını anlattı.

Pakize’nin oldukça uysal ve akıllı bir kedi olduğunu vurgulayan Çelikcan, okulda adeta bir öğrenci gibi benimsendiğini ifade etti. Ona göre okulun 469 öğrencisi varsa, Pakize de 470’inci öğrenci sayılıyor.

Derslere Renk Katıyor

Pakize’nin okula en büyük katkılarından biri ise öğrencilerin hayvanlara karşı duyarlılığını artırması oldu. Öğretmen Halil İbrahim Arslanhan, kedinin öğrencilerde sevgi, ilgi ve merhamet duygusunu güçlendirdiğini söyledi.

Arslanhan, Pakize’nin dersleri bölmek yerine sınıflara neşe kattığını, yaz kış okulu terk etmediğini ve okulun gerçek maskotu haline geldiğini dile getirdi. Ona göre Pakize, hiç devamsızlık yapmayan örnek bir öğrenci gibi.

Karnesi Bile Hazırlandı

Okulda yaşanan en tatlı anlardan biri ise ara tatilde yaşandı. Öğretmenler ve öğrenciler, Pakize için temsili bir karne hazırladı. Karnede davranış notları, devamsızlık bilgileri ve başarı durumu yer aldı. Üstelik notlarının tamamı da “pekiyi” oldu.

Pakize’nin karne aldığı anların sosyal medyada paylaşılması, kısa sürede çok sayıda kişinin ilgisini çekti. Görüntüler, okul ortamında sevgiyle büyüyen bu sevimli hikâyeyi daha geniş kitlelere taşıdı.

Öğrenciler Pakize’yi Çok Seviyor

Öğrenciler de Pakize’nin okul hayatına kattığı renkten oldukça memnun. Kimisi onun sırasına gelip oturmasından, kimisi teneffüslerde kendileriyle oynamasından söz ediyor. Öğrenciler, mama vererek ve ilgilenerek Pakize’nin bakımına katkı sunuyor.

Onlara göre Pakize, yalnızca okulun kedisi değil; okulun en sevilen arkadaşlarından biri.

Sevgiyle Büyüyen Bir Okul Hikâyesi

Adana’daki bu sıcak hikâye, okul ortamının yalnızca ders ve sınavlardan ibaret olmadığını bir kez daha gösteriyor. Bir yağmur günü kapıdan içeri giren minik bir kedi, bugün yüzlerce öğrencinin ortak sevgisine dönüşmüş durumda. Pakize’nin hikâyesi, hem hayvan sevgisinin hem de okul kültürünün ne kadar güçlü bağlar kurabildiğini ortaya koyuyor.