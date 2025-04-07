ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, ikinci ara tatilin ardından okullarda dersbaşı yaptı.

Adana'da sabah saatlerinde Cebesoy İlkokulu'na giden öğrenciler, arkadaşlarıyla buluştu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar, öğretmenler eşliğinde sınıflara alındı.

- Mersin

Mersin'de de ikinci ara tatilin sona ermesiyle okullarda eğitim başladı.

Mezitli ilçesindeki Viranşehir 75. Yıl Ortaokulu'nda öğrenciler, ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçti.

- Hatay

Hatay'da 398 bin 338 öğrenci ve 23 bin 256 öğretmen dersbaşı yaptı.

İskenderun ilçesindeki Nuri Üysen Ortaokulu'nda öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sıralarına oturdu.

- Osmaniye

Osmaniye'de ikinci ara tatilin ardından 150 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen okula döndü.

Güneysu İlkokulu'nda öğrenciler, okul bahçesindeki tören sonrası derse başladı.