ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

Adana'da çok sayıda kişi, Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

Seyhan Müftüsü Mehmet Yaman tarafından verilen vaazda ramazanın önemi anlatıldı.

Daha sonra vatandaşlar, saf tutup İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kıldırılan ilk teravih namazını eda etti.

- Mersin

Mersin'de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.

Burada İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından ramazanla ilgili vaaz verildi.

Cemaat, daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

- Hatay

Hatay'da yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'ne geldi.

Camideki vatandaşlar, kılınan namazın ardından dua etti.

- Osmaniye

Osmaniye'de yatsı ezanı sonrası vatandaşlar, kent merkezi ve ilçelerdeki camilere geldi.



Kılınan namazın ardından vatandaşlar dua etti.