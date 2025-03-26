ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Din görevlilerince ilahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini yaşadı.

Mevlit okunan ve vaaz verilen programda dualar edildi.

- Mersin

Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne gelenler dua edip, namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, ilahiler seslendirildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Hatay

Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasullah Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun vaazının ardından namaz kılındı.

Namaz sonrasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı gazetecilere yaptığı açıklamada herkesin Kadir Gecesi'ni kutladı.

Ayrıca camide İl Müftülüğünce düzenlenen "Gençler Anlatıyor, Hatay'da Ramazan Canlanıyor" yarışmasında dereceye giren 4 öğrenciye hediyeler verildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan İskenderun ilçesindeki Kaptan Paşa Camisi'nde düzenlenen programda vaazın ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

- Osmaniye

Osmaniye'de Kadir Gecesi münasebetiyle merkez Bülbül Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından namaz kılındı.

Namaz sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce vatandaşlara ikramda bulunuldu.