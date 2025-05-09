ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Osmaniye'de, Tarım ve Orman Bakanlığının ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünce Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki Polis Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe, öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlerin stratejik konu olarak ele alındığını söyledi.

Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için etkinliğin düzenlendiğini anlatan Etli, "Yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda yangına sebep olabilecek çöp, dal ve benzeri yanıcı maddeleri temizliyoruz. Bu sayede 2025 yılında yangın sayılarının azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Etkinlikte, katılımcılar orman içi ve çevresinde yangına sebebiyet verebilecek atıkları topladı.

- Mersin

Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Vali Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, diğer protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, etkinlikte yaptığı konuşmada, yapılan çalışmalarla orman, yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yangınlara karşı daha dayanıklı duruma geldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından jandarma ekiplerinin de katılımıyla ormanlık alandaki çöpler ve yangınlara neden olacak atık toplandı.

Bozyazı ilçesinde de Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve diğer ilgililerin katılımıyla Tekmen Mahallesi Kıbrıslı mevkisindeki ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de Zorkun Yaylası Sarıseki mevkisindeki ormanlık alanda etkinlik gerçekleştirildi.

Osmaniye Orman İşletme Müdürü Bülent Çağlar ile öğrenciler, etkinlikte ormanlık alana atılan çöpleri topladı.