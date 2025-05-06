ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince, 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla 4 hafif ticari araçla kente kaçak tütün getirileceğini belirledi.
Ekipler, plakalarını tespit ettikleri araçları merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak arama yaptı.
Araçlarda 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA