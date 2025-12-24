İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarından şüphelenilen yabancı uyruklu H.Z. (48) ve K.C'nin (52) içinde bulunduğu otomobili takibe aldı.
Ekipler, otomobili merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.
Köpeğin tepki verdiği araçta iki damacanada 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar H.Z. ve K.C. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.