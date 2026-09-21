Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle güne uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'da sabaha karşı şiddetli bir sarsıntı kaydedildi.

Merkez Üssü: Saimbeyli ilçesi

Büyüklük: 5,0

Derinlik: Yerin 7 kilometre altı

Sarsıntının sığ bir odak derinliğinde gerçekleşmesi, depremin Adana merkezi ve çevre ilçelerde çok daha güçlü hissedilmesine neden oldu.

Valilikten ve AFAD'dan İlk Açıklama

Adana Valiliği ve ilgili güvenlik birimleri, depremin hemen ardından hızlı bir kriz masası oluşturarak saha tarama çalışmalarına başladı.

Valilik tarafından yapılan ilk resmi açıklamada, şu bilgilere yer verildi: