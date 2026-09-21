Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle güne uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'da sabaha karşı şiddetli bir sarsıntı kaydedildi.
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Merkez Üssü: Saimbeyli ilçesi
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Büyüklük: 5,0
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Derinlik: Yerin 7 kilometre altı
Sarsıntının sığ bir odak derinliğinde gerçekleşmesi, depremin Adana merkezi ve çevre ilçelerde çok daha güçlü hissedilmesine neden oldu.
Valilikten ve AFAD'dan İlk Açıklama
Adana Valiliği ve ilgili güvenlik birimleri, depremin hemen ardından hızlı bir kriz masası oluşturarak saha tarama çalışmalarına başladı.
Valilik tarafından yapılan ilk resmi açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Saat 04.02'de merkez üssü ilimiz Saimbeyli ilçesi olan 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında an itibarıyla, olumsuz herhangi bir durum bulunmamakta olup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar yoktur. AFAD ile ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."