Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı masaj salonları ve güzellik merkezlerinde yasadışı faaliyet yürütüldüğü bilgisi üzerine düğmeye bastı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, suç şebekesinin sokaklardaki ve iş yerlerindeki yapılanması adım adım takibe alındı.

6 Aylık Teknik ve Fiziki Takip Sonuç Verdi

Polis ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ve ağları tamamen deşifre edildi. Elde edilen delillerin ardından Adana merkezli olmak üzere Mersin ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında:

Aralarında 7 kadının da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhşa zorlandığı tespit edilen 11 mağdur kadın güvenli bir şekilde kurtarıldı. Sokak Oratasında Silahlı Saldırı: Hastanede Hayatını Kaybetti İçeriği Görüntüle

Sosyal Medya Üzerinden Katalogla Müşteri Bulmuşlar

Şüphelilerin iş yerleri adına sosyal medya hesapları açarak müşteri temin ettikleri belirlendi. Kendileriyle iletişime geçen kişilere ise fuhşa zorladıkları kadınların fotoğraflarının yer aldığı özel kataloglar gönderdikleri ortaya çıktı.

Milyonluk Vurguna ve Hesaplara El Konuldu

Emniyet güçlerinin yürüttüğü mali soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği belirlenen devasa servete de darbe vuruldu:

Şüphelilere ait toplam 14 milyon lira değerindeki ev ve araçlara el konuldu.

Operasyon kapsamında şüphelilerin kullandığı 50 banka hesabına tedbir uygulandı.

17 Şüpheli Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 17'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet birimlerinin benzer suç odaklarına karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.