Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Alınan bilgilere göre, Ege Bağatur Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına bir kişi düştü.

Kısa sürede suyun şiddetli akıntısına kapılarak gözden kaybolan kişiyi kendi imkânlarıyla kurtaramayan çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Sualtı Ekipleri Seferber Oldu

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç polisleri, akıntının şiddetli olduğu bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Kanal boyunca titizlikle yürütülen aramalarda kayıp şahsa henüz ulaşılamazken, ekiplerin çalışmaları karadan ve sudan devam ediyor.