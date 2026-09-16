Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetlerine ve hücre yapılanmalarına yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüte darbe vuruldu.

MİT ve Emniyetten Ortak Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasını deşifre etmek için ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklanan ve bu evlerde barınan kişilere lojistik ile finansal destek sağladığı belirlenen 4 zanlı tespit edildi.

3 Şüpheli Yakalandı, Diğeri Aranıyor

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, firari durumdaki 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.