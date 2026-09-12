Adana'nın Ceyhan ilçesinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi olay yerinde öldü.
Sürücüsü tespit edilmeyen 01 MC 6339 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Dokuztekne mevkisinde, A.C. idaresindeki tıra çarptı.
Kazada kamyonette bulunan Ahmet Diyar ve Rıdvan Dakar hayatını kaybetti.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada araçta sıkışan iki kişinin cesedini bulunduğu yerden çıkarttı.
Cenazeler yakınlarına teslim edilmek üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA