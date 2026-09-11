ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ergenuşağı Mahallesi'nde E.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.A, D.T, F.T, D.T. ve F.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan İ.A'nın Adana'daki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA