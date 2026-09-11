Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi'nde, Y.E.S. idaresindeki motosiklet ile A.I. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüler ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan A.I. sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA