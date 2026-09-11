Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarımsal sulama havuzuna giren iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi.

Saipbeyli köyü Göztepe mezrasında tarımsal sulama için kullanılan havuza giren Mehmet Şirin Y. (11) ve kardeşi Meryem Y. (10) bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden aile, çocukları sudan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İki çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuklardan Mehmet Şirin Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.