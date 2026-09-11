Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 17 kişi operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında 'tutuklu ve hükümlünün kaçması', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'dolandırıcılık', 'basit yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu kullanma', 'kaçakçılık' ve trafik suçları dahil çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA