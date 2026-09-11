Adana’da alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle dayısıyla tartışan 30 yaşındaki M.K., çıkan kavga sırasında R.U.’yu bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından tutuklanan sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Alacağını İstemek İçin Evine Gitmiş

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.K., müşteki R.U. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu belirtti.

Sanığın 12 Haziran 2025’te telefonla aradığı dayısından alacağını istediği, bu sırada çıkan tartışmanın ardından R.U.’nun Orhangazi Mahallesi’ndeki evine gittiği aktarıldı.

Dayısını Bıçakla Yaraladı

Evde ikili arasında çıkan kavgada M.K.’nin, dayısı R.U.’yu karın ve bacak bölgesinden bıçakla yaraladığı belirtildi. Ağır yaralanan R.U.’nun hayati tehlike geçirdiği, sanığın ise olayın ardından kaçtığı ifade edildi.

Savcılık, sanığın “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık: “Bıçağı Rastgele Salladım”

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen M.K., dayısının kendisine hakaret ettiğini ve sopayla saldırdığını öne sürdü. M.K., kendisini korumaya çalıştığını belirterek bıçağı hedef gözetmeden salladığını ve yaralama kastının bulunmadığını savundu. Sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Müşteki R.U. ise sanığın savunmasının gerçeği yansıtmadığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkemeden Hapis Kararı

Mahkeme heyeti, sanık M.K.’yi “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.