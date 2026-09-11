Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü çiftin yakalanması için çalışma başlattı.

750 Saatlik Kamera Kaydı İncelendi

Ekipler, Ayten S. (34) ve eşi Asım S. (47)'nin saklanabileceği değerlendirilen adresleri takibe aldı. Çiftin gidebileceği ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları tek tek incelendi.

Yaklaşık 750 saatlik görüntüyü değerlendiren ekipler, firari çiftin merkez Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'ndeki müstakil bir evde saklandığını belirledi.

Operasyonla Yakalandılar

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ayten S. ve Asım S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede Ayten S.'nin “resmi belgede sahtecilik” suçundan 208 yıl, eşi Asım S.'nin ise aynı suçtan 89 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Para Cezaları da Bulunuyor

Çift hakkında ayrıca karşılıksız çek suçundan da para cezaları bulunduğu tespit edildi. Ayten S.'nin 4 milyon lira, eşi Asım S.'nin ise 1 milyon 200 bin lira para cezasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü çift, cezaevine gönderildi.