Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde 8 Eylül'de henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede komşu ilçeler İmamoğlu ve Aladağ'ın bazı mahallelerine de sıçradı.

Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine yaklaşık 15 mahalle yangından olumsuz etkilendi. Bölgede bulunan bazı ev ve ahırlar zarar görürken, can güvenliğini sağlamak amacıyla 285 hanede yaşayan 835 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekiplerin Yoğun Mücadelesi Sonuç Verdi

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve güvenlik güçlerinin havadan ve karadan yürüttüğü aralıksız çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan, yangının sarp arazilerde bıraktığı acı tablo dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüsüyle bilinen geniş orman alanlarının küle döndüğü ve doğanın ağır bir hasar aldığı net bir şekilde görüldü. Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili kapsamlı inceleme başlattı.