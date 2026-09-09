Adana’nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle çevre bölgelere yayıldı. Doğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanlarına ulaştı.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine ekipler bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca karadan müdahale sürdürülürken, sabah saatlerinde hava araçları da yeniden çalışmalara dahil edildi.

Günün aydınlanmasıyla hava operasyonu başladı

Gece görüşünün sona ermesiyle birlikte yangın bölgesinde hava araçlarıyla müdahale yeniden başladı. Ekipler, alevlerin ilerleyişini durdurmak ve yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yangının farklı noktalara yayılma ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz hali devam ediyor.

476 personel ve 112 araç görev yapıyor

Yangına müdahale için bölgeye geniş kapsamlı ekip ve araç takviyesi gerçekleştirildi. Çalışmalarda 3 uçak, 9 helikopter ve 2 İHA görev alırken, karadan müdahalede ise 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi ve 2 itfaiye aracı kullanılıyor.

Bunların yanı sıra 1 TOMA'nın da bulunduğu toplam 112 araç ve 476 personel, yangının kontrol altına alınması için sahada görev yapıyor.

40 ev tedbir amacıyla tahliye edildi

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle güvenlik önlemleri de artırıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Enizçakırı Mahallesi’nde bulunan 40 evin tedbir amacıyla tahliye edildiği bildirildi.

Tahliye edilen vatandaşların güvenliği için bölgede gerekli önlemler alınırken, ekiplerin yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba gösterdiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından çıkış nedenine ilişkin inceleme yapılması bekleniyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, Kozan, Aladağ ve İmamoğlu’nda yangının seyri yakından takip ediliyor.