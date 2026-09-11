Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda MASAK raporu ve HTS incelemelerinde mal varlığı dondurulan şüphelilere para aktardıkları ve örgüte 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmi ile fon sağladıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tabanca, 50 mermi, 6 kilo 500 gram altın, 432 bin lira ve 132 bin dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.