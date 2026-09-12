Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.
Tufanpaşa Mahallesi'nde dün motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ayaz Işık'ın cenazesi Kozan Mezarlığı'na götürüldü.
Adana Sarıçam Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi Işık'ın naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Tufanpaşa Mahallesi'nde dün Y.E.S. idaresindeki motosiklet ile Işık yönetimindeki motosiklet çarpışmıştı.
Yaralılardan Işık sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA