Adana'da merkez Sarıçam ilçesinde yaşanan olay, çevredeki vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde birlikte yaşayan İ.O. (38) ile S.A. (43) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ev içerisinden balkona taşınan tartışmanın büyümesi üzerine kontrolden çıkan İ.O., elindeki sopayla S.A.'yı darp etmeye başladı.

Polis Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Balkonda yaşanan şiddet olayını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddet uygulayan İ.O.'yu olay yerinde suçüstü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli İ.O., sorgulanmak üzere Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.