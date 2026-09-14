Adana'da kamuoyunu derinden sarsan anne katili davasında adalet yerini buldu. Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 25 Temmuz 2025 tarihinde 62 yaşındaki annesi Teslime Ç.'yi sopayla darbederek öldüren tutuklu sanık Oğuz Ç. (28) ve avukatı katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müşteki sıfatıyla hazır bulundu.

Duruşmada savcılık tarafından sunulan esas hakkındaki mütalaada, sanığın olay günü evde çıkan tartışma sırasında annesini sopayla ağır şekilde darbettiği ve yaşlı kadının iç kanama geçirerek hayatını kaybettiği vurgulandı. Savcı, sanığın eylemini öldürme kastıyla gerçekleştirdiğini belirtip "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Çok Pişmanım" Savunması Cezayı Değiştirmedi

Mahkemede son sözleri sorulan sanık Oğuz Ç., olaydan sonra sağlık ekiplerine haber verdiğini iddia ederek, "Anneme vurduktan sonra kontrol ettiğimde nefes alıyordu. Çok pişmanım, annemi öldürmek istemedim" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Sanık avukatlarının savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti, deliller ve mütalaa doğrultusunda kararını açıkladı. Heyet, sanık Oğuz Ç.'yi "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.