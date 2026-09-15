Adana’nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi, yürek yakan acı bir olayla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, 12 Eylül tarihinde bir evde bir araya gelen 18 yaşındaki Baran A. ile 17 yaşındaki Hasan Hüseyin Kara arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kontrolden çıkan Baran A., arkadaşı Hasan Hüseyin Kara'yı bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı.

Hastanede Verilen Yaşam Mücadelesi Kaybedildi

Evde bulunan diğer kişilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 17 yaşındaki Hasan Hüseyin Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kara'nın acı haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Polis Ekipleri Saklandığı Adreste Yakaladı

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının izini sürmek için özel çalışma yürüttü. Ekiplerin titiz takibi sonucunda şüpheli Baran A., saklandığı gizli adreste polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan Baran A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.