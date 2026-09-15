Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Alınan bilgilere göre kaza, Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi üzerinde gerçekleşti. 12 yaşındaki M.M., koşarak yolun karşısına geçmek istediği sırada, Serhat A. yönetimindeki şehir içi yolcu minibüsünün hedefi oldu.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan küçük çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.M.'nin sağlık durumuna ilişkin takip sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücü Polis Merkezine Giderek Teslim Oldu

Kazanın ardından minibüs sürücüsü Serhat A., aracıyla birlikte olay yerinden uzaklaşarak polis merkezine gitti ve yetkililere teslim oldu.

Öte yandan, minibüsün çocuğa çarpma anı ve sürücünün kazanın ardından aracıyla olay yerinden uzaklaşması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ortaya çıkan görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.