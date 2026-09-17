Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşanan ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan cinayette hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi. Namık Kemal Mahallesi'nde dün eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Kezban K. (49), adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Kezban K.'nin cenazesi, Soğukpınar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

13 Yaşındaki Oğlunun Tedavisi Devam Ediyor

Korkunç olayda saldırganın ateş açması sonucu yaralanan 13 yaşındaki oğlu Yağız Ege D. ise hastaneye kaldırılmıştı. Küçük çocuğun tedavisinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü ve sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Olayın Geçmişi: Muğla'dan Adana'ya Gelip Dehşet Saçmıştı

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Enes D. (52), 1,5 ay önce boşandığı ve bir süredir ablasının evinde kalan eski eşi Kezban K. ile konuşmak amacıyla Adana'ya gelmişti. Evde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Enes D., yanında getirdiği tabancayla eski eşine ateş açmış, olayda Kezban K. hayatını kaybederken oğlu Yağız Ege D. yaralanmıştı. Saldırgan katil zanlısı Enes D. daha sonra aynı silahla intihar ederek yaşamına son vermişti.