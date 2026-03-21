Adana'da arabaya koşulu 2 ata sopayla vurarak eziyet eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Parkı'nda arabaya koşulan 2 ata eziyet edilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği atların sahipleri A.U. (25) ile Ö.A'yı (26) gözaltına aldı.

- Hayvanlar koruma altına alındı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, hayvanların koruma altına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

'Hayvanlara yönelik her türlü şiddet ve kötü muameleye karşı gerekli hassasiyet gösterilmekte olup, bu tür durumlara asla müsamaha gösterilmeyecektir.'