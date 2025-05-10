ADANA (AA) - Adana'da sağlıklı yaşam bilincini artırma hedefiyle "Bağımlılığı Yen, Hayatı Yeniden Kazan" etkinliği düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda, Yeşilay Adana Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, ekran, alkol, madde ve tütün bağımlılıkları gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, programdaki konuşmasında, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Tursine Kılınç ve YEDAM Klinik Psikoloğu Mihriban Taşpınar Çağlıyan da konuya ilişkin sunum yaptı.

Program sonunda Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız, katılımcılara plaket verdi.