Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişinin otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Toros Mahallesi 78172. Sokak'ta duran 01 YD 934 plakalı otomobilde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, İlyas Ünalan (54) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izleri olduğu görüldü.
Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, aynı aileden O.C, G.C ve N.C'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA