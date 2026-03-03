Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik merkez Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 344,96 gram sentetik uyuşturucu, 92 uyuşturucu etkili hap, bir miktar kokain ve esrar ile 2 hassas terazi ele geçiren ekipler, 16 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.