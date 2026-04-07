Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.B, müşteki eşi B.B. ve tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 2 Mart 2025'te boşanma aşamasındaki eşi B.B'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giden sanığın para istediğini belirtti.

M.B'nin, isteğini reddettiği için bıçakla kolundan yaraladığı kadını darbedip cebindeki 4 bin lirayı zorla aldığını anlatan savcı, sanığın "silahla konut veya eklentilerinde gece vakti yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialara karşı savunma yapan M.B, "Boşanma aşamasındaydık. Evde sadece tartışma yaşadık, B.B'ye zarar vermedim. Suçlamaları reddediyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki B.B. ise kocasının gece saatlerinde eve alkollü geldiğini öne sürerek, "Eve geldiğinde bana küfretti, benden zorla para istedi. Kabul etmeyince cebinden çıkardığı bıçakla kolumdan yaraladı, ardından darbetti. Cebimdeki paramı da zorla aldı. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Beyanların ardından avukatları dinleyen mahkeme heyeti, "silahla konut veya eklentilerinde gece vakti yağma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.