ADANA (AA) - Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, merkez Seyhan ilçesinde babasını bıçakla öldüren sanığa verilen müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde müstakil evde, 21 Aralık 2022'de çıkan tartışmada babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu yargılanan D.Ö'nün 8 Ocak'taki karar duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin istinaf incelemesi tamamlandı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanığa "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını, mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle uygun buldu.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, istinaf başvurusunda bulunan sanık ve müdafilerinin mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna, sanık lehine haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanması gerektiğine yönelen istinaf itirazları yerinde görülmediğinden başvurularının reddine karar verilmiştir."

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde müstakil evde, 21 Aralık 2022'de çıkan tartışmada babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayıp öldüren D.Ö. tutuklanmıştı. Sanık D.Ö, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Kasım 2023'te görülen karar duruşmasında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi sanık hakkında verilen cezayı, "Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmadan ayakta muayene ile yetinilerek cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde yetersiz rapora dayanılarak eksik inceleme ile hüküm kurulduğu" gerekçesiyle bozup, yeniden incelenmek üzere dosyayı Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.