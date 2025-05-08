ADANA (AA) - Adana’da Çukurova Üniversitesi akademisyenleri ile Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, 5 Ocak Devlet Hastanesi ile özel kliniklerde görev yapan psikiyatri hekimlerince Çukurova Ruh Sağlığı Derneği (ÇURSAD) kuruldu.

Derneğin kurucu üyeleri, Adana Tabip Odası’nda bir araya gelerek genel kurul öncesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Dernekle bölgede ruh sağlığı hizmetlerinin niteliğini artırılması ve uzmanlar arası işbirliğinin güçlendirmesinin hedeflendiği bildirildi.

