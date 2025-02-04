ADANA (AA) - Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ile eski Seyhan Belediyesi büro personeli Abdullah Sancar ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet Gülaç ve müteahhit Murat Helete ise mahkemeye gelmedi.

Duruşmada ilk olarak birleşen dosya kapsamında tutuksuz sanık Alim Erdoğan'ın beyanı alındı.

Seyhan Belediyesinde 1991'de göreve başladığını belirten Erdoğan, "Benim önüme o dönem mevzuata aykırı bir belge gelmedi. Kubilay Apartmanı için de aynı prosedür uygulandı. Benim depremde yıkılan binada herhangi bir kusurum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Eski Seyhan Belediyesi büro personeli sanık Abdullah Sancar da savunmasında yıkılan binada herhangi bir kusurunun olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve sanıkların kusur durumları konusunda bilirkişi raporunun beklenilmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

