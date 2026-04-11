Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Çelik ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanığın biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, kaçarken ateş açıp 2 kişiyi yaralaması ve kamu malına zarar vermesi sebebiyle de 3 yıl 6 aydan 14 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık Gökhan Çelik, eşiyle aralarında anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Önceki celsede vermiş olduğum beyanlarımı tekrar ediyorum. Benim kimseyi öldürme ya da yaralama kastım yoktu. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı, Hatice Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bacanağı Murat Akdöker'i öldürmesi sebebiyle müebbet, kaçarken ateş açarak 2 kişiyi ağır yaralaması yüzünden 2 kez "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 26 yıl ve "mala zarar vermek"ten 30 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda 28 Haziran 2024'te Gökhan Çelik, otomobilde tartıştığı bacanağı Murat Akdöker'i ve araçtan inerek kaçmaya çalışan eşi Hatice Çelik'i tabancayla öldürmüştü. Gökhan Çelik'in kaçarken ateş açması sonucu çevredeki 2 kişi daha yaralanmıştı. Uygulama sırasında olayı görünce duruma müdahale eden polis ekipleri, Çelik'i bacağından vurmuş ancak zanlı olay yerinden kaçmıştı. Polislere de ateş ettiği belirlenen zanlı, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evin damında saklanırken yakalanıp tutuklanmıştı.

