Adana'da kalp rahatsızlığı geçiren eşine lastik tamir dükkanındaki işlerinde destek olan 54 yaşındaki Habibe Güngör, öğrendiği mesleği 12 yıldır sürdürüyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde oto lastik tamir dükkanı işleten 55 yaşındaki Hayrettin Güngör, 2014'te kalp hastalığı geçirdi.

Kaldırıldığı hastanede anjiyo işlemi uygulanan Güngör, tedavi sürecinde işinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Eşinin rahatsızlanmasının ardından temizliğini yaptığı dükkana daha sık gitmeye başlayan Habibe Güngör, araçlardaki lastikleri çıkarıp takmayı öğrendi.

İki çocuk annesi Güngör, zamanla kendini geliştirip her türlü lastiğin tamirinde ustalaştı.

Kimi zaman tek kimi zaman da eşiyle çalışan Güngör, 12 yılı geride bıraktığı mesleğini severek sürdürüyor.

- 'Müşteriler başta ön yargıyla bakıyorlardı'

Habibe Güngör, AA muhabirine, dükkanın evinin alt katında olması nedeniyle işi öğrenmeye vakit ayırabildiğini söyledi.

Başlarda zorlansa da zamanla tamirciliğe alıştığını dile getiren Güngör, şöyle konuştu:

'Her zaman eşimin yanına gelirdim, görerek işi öğrendim. Eşim hasta olunca gelip çalıştım. O günden beri 12 yıldır çalışıyorum. Müşteriler başta ön yargıyla bakıyorlardı, 'Kadın çalışır mı?' diyorlardı ama sonra alıştılar. Eşimle çalışıyoruz, günlerimiz güzel geçiyor. İşimi severek yapıyorum. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yok, yeter ki istesin.'

Hayrettin Güngör de eşiyle gurur duyduğunu belirterek, 'Eşim çok güzel çalışıyor, yapamayacağı iş yok. Tamirde beni aratmaz hatta benden daha çabuk yapar. İşimizi severek yapıyoruz.' dedi.

Müşterilerden Veysel Omay ise Habibe ustayı işini özenerek yapmasından dolayı takdir ettiğini dile getirdi.