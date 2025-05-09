ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eski eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.



Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 7 Mayıs'ta eski eşi Neriman O'yu (54) alt geçitten indiği sırada tabancayla vurarak öldüren ve bu sırada oğlu Caner N. (22) tarafından darbedilen Mehmet Ali N'nin (58) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu edilen cinayet zanlısı Mehmet Ali N'yi gözaltına aldı.

Mehmet Ali N'nin ifadesinde, eski eşi Neriman O. ile konuşmak için olay yerine gittiğinde oğlu Caner N. ile karşılaştığını ve aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.

Tartışmanın ardından yaşanan arbede sırasında yanındaki tabancayla iki kez ateş ettiğini belirten Mehmet Ali N, oğlu tarafından darbedilmesi nedeniyle baygınlık geçirdiğini iddia etti.

Mehmet Ali N, ayıldığında kendisini hastanede bulduğunu ve ateş ettiği esnada eski eşi Neriman O’nun vurulduğunu görmediğini ileri sürdü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Neriman O, 7 Mayıs'ta Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki yaya alt geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada eski eşi Mehmet Ali N. tarafından tabancayla başından vurularak yaşamını yitirmişti. Kendisine engel olmak isteyen oğlu Caner N. ile aralarında çıkan arbedede yaralanan cinayet zanlısı Mehmet Ali N, hastaneye kaldırılmıştı.