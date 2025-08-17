Kontrolden Çıkan Motosiklet Devrildi

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 PM 422 plakalı motosiklet, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.

Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Nas (20) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Motosiklette bulunan M.S. (19) ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan M.S’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis Soruşturma Başlattı

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı.

