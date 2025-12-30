Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'ndaki bir kargo şirketinin şubesine gelen ve henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, içerisinde kaçak sigara bulunan paketi göndermek üzere teslim etti.

Durumu fark eden iş yeri müdürü Kamil Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri işletmeye gelerek söz konusu kargoya el koydu.

Durumu öğrenen şüpheli, iş yerine gelerek tartıştığı Çelik'e ateş açtıktan sonra beraber geldiği kişilerle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.