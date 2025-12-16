Adana'da kendisini darbettiğini öne sürdüğü komşusunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Ziyapaşa Mahallesi'nde 12 Aralık'ta sokakta karşılaştığı komşusu Bülent H'yi (53) tabancayla ateş ederek yaralayan Ahmet Y'nin (55) Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ahmet Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, yaralı Bülent H'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

- Olay

Ahmet Y, sokakta karşılaştığı komşusu Bülent H'ye daha önce kendisini darbettiği iddiasıyla tabancayla ateş etmişti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bülent H, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüpheli Ahmet Y. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.