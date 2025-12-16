İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirildiğini duyurdu.

Denetimler; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla yürütüldü.

Rakamlarla Göç Denetimleri

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre denetimlerde:

28 bin 581 personel

9 bin 109 ekip

5 bin 702 noktada uygulama yapıldı

431 bin 446 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi

Denetimler sonucunda:

9’u yabancı uyruklu olmak üzere 55 göçmen kaçakçısı

972 düzensiz göçmen yakalandı.

15 Binden Fazla Nokta Kontrol Edildi

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında;

7 bin 617 umuma açık yer

500 terminal

7 bin 37 farklı nokta

olmak üzere toplam 15 bin 154 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin geri gönderme işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Yerlikaya Türkiye’nin Göç Politikasını Vurguladı

Denetimlerde görev alan tüm personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç politikalarına ilişkin şu mesajı verdi:

“Türkiye, göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır.”

Yerlikaya, göç konusunun;

Düzenli göç yönetimi

Uluslararası koruma

Gönüllü ve güvenli geri dönüş

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele

İnsan ticaretiyle mücadele

Entegre sınır yönetimi

başlıklarıyla çok boyutlu şekilde ele alındığını vurguladı.