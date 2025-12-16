İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirildiğini duyurdu.
Denetimler; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla yürütüldü.
Rakamlarla Göç Denetimleri
Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre denetimlerde:
-
28 bin 581 personel
-
9 bin 109 ekip
-
5 bin 702 noktada uygulama yapıldı
-
431 bin 446 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi
Denetimler sonucunda:
-
9’u yabancı uyruklu olmak üzere 55 göçmen kaçakçısı
-
972 düzensiz göçmen yakalandı.
15 Binden Fazla Nokta Kontrol Edildi
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında;
-
7 bin 617 umuma açık yer
-
500 terminal
-
7 bin 37 farklı nokta
olmak üzere toplam 15 bin 154 yer kontrol edildi.
Tespit edilen düzensiz göçmenlerin geri gönderme işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.
Yerlikaya Türkiye’nin Göç Politikasını Vurguladı
Denetimlerde görev alan tüm personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç politikalarına ilişkin şu mesajı verdi:
“Türkiye, göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır.”
Yerlikaya, göç konusunun;
-
Düzenli göç yönetimi
-
Uluslararası koruma
-
Gönüllü ve güvenli geri dönüş
-
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele
-
İnsan ticaretiyle mücadele
-
Entegre sınır yönetimi
başlıklarıyla çok boyutlu şekilde ele alındığını vurguladı.